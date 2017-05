Mandat d'arrêt contre un général de Jammeh

Avec huit autres soldats de l'armée gambienne, le général Badjie est poursuivi pour sa participation présumée au meurtre, en 2013, d'Ebou Jobe et d'Alhagie Mamud Ceesay, deux citoyens américains d'origine gambienne.

Le général Sulayman Badjie et ses 8 coaccusés auraient dû comparaitre jeudi dernier devant la juge Isatou Janneh-Njie du Tribunal de grande instance de Banjul pour les chefs d'inculpation d'assassinat et de conspiration pour commettre un meurtre.

Sauf que le général Sulayman Badjie se trouve en Guinée équatoriale aux côtés de l'ancien président de la Gambie.



BBC