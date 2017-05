Manchester : au moins 19 morts lors d’un concert d’Ariana Grande, un « possible acte terroriste »

Au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés sont à déplorer après « l’incident grave » qui s’est produit lundi 22 mai à la Manchester Arena, au Royaume-Uni, une salle où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande, a annoncé la police locale, qui évoque un « possible acte terroriste ».

Certains témoins, cités par les médias anglais, ont évoqué une « déflagration » à la fin du concert, alors que les lumières venaient de se rallumer. Elle aurait eu lieu en dehors de l’enceinte, explique la direction de la salle sur Twitter.

« Les services de secours répondent actuellement à des informations selon lesquelles il y aurait eu une explosion », avait d’abord précisé la police dans un communiqué sur son compte Twitter.

Elle a établi un périmètre de sécurité.

Le trafic ferroviaire vers la gare de Manchester Victoria, proche de la salle de concerts, a été stoppé, a prévenu l’opérateur Northern Railway.



« Choqué et effrayé »



Pouvant contenir jusqu’à 23 000 personnes, la salle de concert était encore pleine quand « une explosion » a retenti, aux alentours de 22 h 30 (heure locale). Venu assister au concert avec sa sœur, Oliver Jones, 17 ans, a raconté au quotidien The Guardian, avoir « entendu une détonation » lorsqu’il était aux toilettes, au moment où le concert venait de s’achever. « J’ai vu les gens courir et crier dans une direction, avant de repartir en sens inverse », témoigne-t-il, se disant « choqué et effrayé » : « On voit ça tout le temps aux nouvelles, mais on ne s’attend pas à ce que cela nous arrive. »

La foule a succombé à des mouvements de panique. « Des gens criaient qu’ils avaient vu des gens recouverts de sang mais d’autres disaient que c’était des ballons éclatés ou un haut-parleur », a déclaré Robert Tempkin, 22 ans, de Middlesbrough, à la BBC.

Citant des témoins, la BBC a fait état de 20 à 30 personnes « allongées sur le sol » devant la salle de concert. Un constat confirmé par un serveur du Steven Charles Snooker Club, situé non loin de Manchester Arena, qui a également recueilli de « nombreuses personnes en panique » et vu « une femme faire une crise cardiaque ».

La chanteuse est indemne, a signalé Joseph Carozza, un représentant du label d’Ariana Grande.