Manchester United remporte la Ligue Europa 2016-2017

1. Un grand Marouane Fellaini

Titularisé et repositionné très haut sur le terrain par Mourinho, Marouane Fellaini a disputé une rencontre plus qu'honorable. En soutien d'attaque, le Diable Rouge a abattu a travail physique non-négligeable mais c'est aussi lui qui délivre la passe décisive sur le but de Paul Pogba. Rappelez-vous, en demi-finale face au Celta Vigo, c'était le Belge qui avait inscrit le but de la qualification pour la finale. Souvent critiqué, il faut bien admettre que Fellaini, qui bénéficie toujours d'une grande confiance de Mourinho, a réalisé une bonne saison sous les couleurs des Red Devils, ponctuée par cette victoire en Europa League. La dernière fois qu'un Belge avait soulevé un trophée européen, c'était en 2013 lorsque Van Buyten (qui était sur le banc) avait remporté la Ligue des Champions avec le Bayern face à Dortmund.