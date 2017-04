Manchester United: Zlatan Ibrahimovic sera opéré aux Etats-Unis

Blessé pendant la rencontre d’Europa League face à Anderlecht, le géant suédois pourrait être tenu écarté des terrains entre 6 et 8 mois.

Zlatan Ibrahimovic dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière malgré ses 35 ans.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, Ibrahimovic devrait rapidement voyager vers les Etats-Unis pour être pris en mains par un médecin de la NFL. Le chef de chirurgie orthopédique de l’hôpital universitaire de Pittsburgh, Dr Freddie H. Fu a déjà réalisé plus de 6000 opérations du genou pendant sa carrière.

La méthode du Dr Freddie H.Fu pourrait permettre à Ibrahimovic de refouler les terrains et jouer encore pour une équipe de haut standing.



