Manchester : Le généreux don de Yaya Touré aux victimes de l’attentat

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected 🙏🏾

— Yaya Touré (@YayaToure) 23 mai 2017



Comme de nombreux autres footballeurs ayant évolué à Manchester, dont Cristiano Ronaldo, David Beckham ou Eric Cantona, Yaya Touré a été touché par le tragique attentat qui, lundi soir, a fait 22 morts et 59 blessés après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Mais le milieu de terrain, qui joue à City depuis 2010, a accompagné ses prières et pensées d’un geste généreux.Pour soutenir les victimes de cette attaque terroriste et leurs familles, l’ancien international ivoirien (34 ans) et son agent, Dimitri Seluk, ont fait un don de 100 000 livres sterling (environ 116 000 euros). "Yaya et moi voulons les aider,a expliqué sur Sky Sports le représentant du Citizen. Nous avons parlé ce matin de ce qui s’est passé et il m’a demandé ce qu’il pensait pouvoir faire.""Nous avons accepté de faire don de 50 000 livres sterling chacun pour aider les victimes de ce terrible crime. Peu importe si les victimes sont de Manchester ou non, Yaya est originaire de Côte d’Ivoire, je suis russe. Cela n’a pas d’importance, a-t-il ajouté. Mon fils a 8 ans et je ne peux pas imaginer la douleur des parents de Saffie (une fillette du même âge décédée dans l'explosion) aujourd’hui."