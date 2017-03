Manchester City : l’agent de Yaya Touré fait une annonce majeure !

La dernière fois qu’il a évoqué le prochain mercato estival, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola avait clairement indiqué que l’objectif des Citizens était de faire la part belle à la jeunesse. « Nous devons avoir un œil sur le court, moyen et long terme. Nous sommes en train d’acheter pour le long terme. C’est pour ça que Leroy (Sané), Raz (Sterling) et Gabriel (Jesus) sont ici. Tous ont 20 ans, excepté pour certains lorsque nous avons besoin d’expérience. L’âge est si important. (...) Peut-être que nous allons recruter un joueur qui a 28 ou 29 ans parce que nous en avons besoin et parce qu’il jouera trois ou quatre saisons importantes. Mais bien sûr que recruter jeune c’est mieux. » Et visiblement, Yaya Touré pourrait être l’un des Mancuniens à faire les frais de cette politique.

Âgé de 33 ans, l’Ivoirien arrivé chez les Skyblues en 2010, n’a toujours pas prolongé un contrat qui s’achèvera en juin prochain. Un constat qui a forcé son agent Dimitri Seluk à sortir du silence pour faire une annonce de taille sur Skysports. « Pour le moment, la situation est comme ça. Depuis hier, nous avons officiellement commencé à négocier avec différents clubs. Nous avons attendu jusqu’au 15 mars pour connaître la position de Manchester City, mais ils ne nous ont rien dit. Avant le mois de mars, nous ne voulions négocier avec personne parce que Yaya était à fond avec City, donc nous avons patienté. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas attendre jusqu’au mois de juin et négocier avec personne. Des clubs m’ont contacté. Nous avons trois options. Je ne veux pas parler de Yaya en Chine ou en MLS. Il jouera en Europe. J’ai parlé avec des clubs de différents pays : d’Italie et d’Espagne. »

Yaya Touré ne dirait pas non à Manchester United



« Les clubs anglais ont attendu pour connaître sa situation et maintenant nous pouvons discuter avec eux. Je viendrai prochainement en Angleterre pour des négociations. Yaya doit partir en vacances avec un contrat déjà signé. » Et si un rebond dans un autre club de Premier League reste donc envisageable, le représentant du joueur avoue que même Manchester United constitue une option intéressante, et ce, malgré l’énorme rivalité qui existe entre les deux formations de la même ville.

« Pourquoi pas ? José Mourinho est un très bon entraîneur. Et Zlatan Ibrahimovic a joué avec lui à Barcelone. Je comprends que ce soient deux clubs rivaux, mais ce n’est pas un problème pour Yaya ou pour moi. C’est surtout un problème pour le staff de City. J’ai dit à City que nous avions commencé à discuter avec d’autres clubs. S’ils le souhaitent, ils pourront négocier (pour une prolongation). Sinon, nous trouverons un autre club. Yaya peut signer demain un contrat avec n’importe quel club. Mais Manchester City reste une option, nous sommes ouverts à tout. » Le message est passé.