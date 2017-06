Management au CMS : Les travailleurs dénoncent les méthodes peu orthodoxes du ministre des finances et déroulent un plan d'actions

La micro finance au Sénégal c'est plus de 200 milliards . Un secteur en plein essor bien représentatif dans l’économie. Pourtant des voix s’élèvent autour d'un plan de liquidation du CMS. Le syndicat des travailleurs de la micro finance sonnent l'alerte. Le crédit Mutuel du Sénégal traverse une crise majeure dû à un problème de gouvernance. Le recrutement du nouveau Directeur fait grincer des dents. Les travailleurs qui ont déjà activé un plan d'actions réclament le respect des accords d'entreprise pour le paiement des primes. Ils menacent même de passer à la vitesse supérieure dans les plus brefs délais si les accords d’établissement ne sont pas respectés. Autant dire que le secteur de la micro finance risque d’être paralysé prochainement. Dans cet entretien, Pape Momar Dièye, secrétaire général du syndicat des travailleurs, revient sur la crise qui secoue la micro finance et qui assombrit l'avenir de la boîte....