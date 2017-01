Mamy Victory : « Ma mère n’était pas au courant de mon premier single, OMG et moi on est plus que des amis, je travaille dur pour être au sommet…. »

Être femme et rappeuse au Sénégal n’est pas léger fardeau sous nos tropiques. Il s’y ajoute que le milieu hip-hop sénégalais est macho. Mais ça, Mamy Victory n’en a cure. Ce n’est pas pour rien si elle a été élue meilleur artiste féminin 2016 du Galsen Hip Hop Awards. C’est certes trois ans de carrière qui ont été couronnées, mais aussi un courage sans commune mesure. Pour autant, la dure à cuire ne se laisse pas emporter. « C’est la preuve que je dois redoubler d’efforts », tempère la rappeuse. Un métier qu’elle n’a pas choisi. « On s’est rencontré et la mayonnaise a pris », philosophe Mamy Victory qui a eu le privilège d’être la première invitée de l’émission Hip Hop DA en 2017. D’autres questions abordées dans cet entretien exclusif avec Yusufa : Sa relation avec OMG, son autre métier, la place du clash dans le rap, son album solo…