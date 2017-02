Mamoudou Sagna fils de Yamadou Sagna à l'équipe de Dakaractu : " Je croyais que c'était mon père qui était revenu"

Une scène émouvante s'est produite à l'arrivée de l'équipe de Dakaractu dans le village de Kobokhoto. Une scène qui a fait craquer plus d'un. En effet, le petit Mamoudou, âgé de près de 04 ans, était absent de la maison mortuaire à l'arrivée de l'équipe. Quand il a su qu'il y avait des étrangers à la maison il a couru en disant " je croyais que c'était mon père qui était revenu..."



Des paroles qui ont plongé toute l'équipe dans une très profonde tristesse et qui à interrompu pendant un long moment le tournage. Après le meurtre du jeune Yamadou Sagna, Ibrahima de son vrai nom, la direction de Dakaractu a dépêché une équipe sur place. Une série de reportages sera bientôt diffusée et qui reviendra très largement sur la problématique de l'orpaillage traditionnel.





Envoyés spéciaux á Kobokhoto