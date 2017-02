Mamelles : Djibo Kâ et Mamadou Lamine Diallo chez Déthié Fall

Les leaders de l’Urd (Djibo Leyti Kâ) et du mouvement Tekki (Mamadou Lamine Diallo) étaient avant-hier et hier aux Mamelles pour présenter leurs condoléances à Déthié Fall. Accompagné du député Oumar Seck, Djibo Leyti Ka a fait le déplacement chez le vice-président de Rewmi pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de son père. Après le patron des rénovateurs, le leader de Tekki et coordonnateur de Mankoo Mamadou Lamine Diallo (accompagné du Dr Alioune Sarr coordonnateur départemental de Tekki à Dakar) était également aux Mamelles pour présenter ses condoléances «à son frère et collaborateur dans la conférence des leaders de Mankoo Wattu». Des déplacements qui, selon « l’As », ont beaucoup touché le vice-président de Rewmi qui a promis de rendre compte à toute sa famille ainsi qu’au président Idrissa Seck.