Mame Mbaye Niang : « Khalifa Sall est un comédien qui fait de la diversion »

Dans un entretien avec « EnQuête », Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la construction citoyenne pense que le maire de Dakar fait de la diversion pour ne pas avoir à répondre sur les faits qui lui sont reprochés. « Khalifa Sall fait de la diversion. C’est un comédien qui fait de la diversion. Dans sa situation, on peut concéder que c’est normal, puisqu’il est dans ses derniers retranchements. Il développe une stratégie adaptée à la circonstance. Nous l’avons bien écouté. Et cela fait suite à la sortie du Procureur de la République qui a cité des faits clairs qui lui sont imputés. Mais au lieu de répondre aux faits, il les contourne pour faire de la pure politique. Sans entrer dans les détails de droit qui sont du ressort du juge, il faut savoir que cette procédure fait suite à une enquête de l’Inspection générale d’Etat ; un corps de contrôle suffisamment crédible et honnête avec des fonctionnaires très professionnels. Les éléments à charge auxquels il n’a pas voulu répondre dans les faits viennent de ce rapport. Et il y a aussi beaucoup de mauvaise foi dans ses dires, puisqu’il parle de fonds politiques, alors qu’ils n’existent pas dans les mairies, mais seulement à la Présidence de la République et à l’Assemblée nationale. Les fonds politiques sont votés à l’Assemblée nationale, au vu et au su de tout le monde. Ils obéissent à des textes. Où sont les textes ? Et où est-ce qu’on a vu une mairie se doter de fonds politiques ? C’est absurde ! Et c’est intentionnel, il veut installer une confusion, oubliant que les Sénégalais ne sont pas des demeurés. » a-t-il dit

Il estime par ailleurs que dans cette affaire on ne peut pas parler de fonds politiques pour ce qui est des fonds incriminés.