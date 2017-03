Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM RTA : le mystique au service de la vie sociale

Le Pôle de la spiritualité et de la sainteté s’est caché ce 15 mars 2017. Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM nous a préparé à mieux apprivoiser la mort. Rapportant des propos de Cheikh El Hadji Malick SY RTA, il disait que "la mort est un centre d'intérêt à la fois mystique et scientifique". Considéré souvent comme une catastrophe dans nos sociétés, la mort reste une nécessité pour le bon cheminement du couple Esprit-Corps.



L’Unicité de Dieu comme vecteur social …



Du berceau aux flancs de la tombe, toute sa vie a été consacrée à l'instauration et à la consolidation des réalités essentielles au détriment de valeurs traditionnelles souvent archaïques et dégradantes. La religion, disait Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM, "ne doit pas rendre neutre son sujet aux travaux de réforme mondiale. Apprendre ses devoirs religieux et les mettre en pratique n’exclut nullement les travaux manuels et d’esprit qui conduisent à l’amélioration du sort de l’humanité. C’est là un autre champ qu’il ne faut fuir pour aucun prétexte". Il a su donc revivifier la Révélation à travers une parole féconde et constructive (ou constructrice) et grâce à des actions rénovatrices et progressistes. Des enseignements de l'université populaire de Tivaouane à l'exploration des fonds marins, en passant par les différentes professions exercées, l'Homme de Dieu n'a cessé de traduire les composantes de l'Unicité de Dieu en actions de la vie courante. Ses multiples casquettes d'Homme de Dieu, d'homme politique, d'homme de Lettres, de scientifique, d'industriel, de commerçant et d'agriculteur sont autant d'expériences pour maintenir le contact avec le Ciel. Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM n’a d’ailleurs cessé d’inviter les croyants au renouvellement de leur intimité avec le Ciel à travers l’exercice d’un métier.



L’intellect au service de la Spiritualité …



En martyr de la Connaissance, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM s'est invité dans le cercle restreint des scientifiques les plus émérites. Cela ne pouvait être autrement si l'on se rappelle que son homonyme est l'un des premiers théoriciens de la division de l'atome. Dans ses cycles de conférences sur l'unicité de Dieu, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a étalé l’étendu de sa dimension mystique et toute sa rigueur scientifique pour servir une étude diachronique et synchronique du monde scientifique et du monde mystique, et cela, depuis le big-bang.



En martyr de la Foi, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a abreuvé de spiritualité ses contemporains d'obédience diverse. Loin des discours sectaires, il a fait preuve de pédagogie et de rhétorique pour démontrer les valeurs humanistes et universelles de l'Islam. Il était l'incarnation même du dialogue entre les croyances. Son discours sur "l'Humanisme de l'Islam" et sur "l'Islam et la Négritude" sont des illustrations parfaites qui retentissent encore dans les mémoires. El Hadji Abdoul Aziz SY DABAGH (RTA) dira qu'il détient incontestablement l'aiguille et le fil pour unifier le monde visible et le monde invisible.



La Volonté, clé du succès et de la délivrance …



Par la force de ses convictions et de sa vision progressiste, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a su répondre aux exigences de son temps en bouleversant, quand il le fallait, les ordres établis et souvent maintenus par une classe dominante. Parmi toutes les vertus dont le Ciel a gratifié l'espèce humaine, il y en a une dont il a compris intuitivement la portée ; il s'agit de la Volonté. Il a ainsi combattu le paradigme qui veut que l'on se contente de ce que l'on a quand on veut quelque chose. Il considère cette attitude comme étant ordinaire "pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut". La volonté reste donc le fondement de ses engagements, l'énergie de ses actions et le maître-mot de ses enseignements.



Un héritage mystique et spirituel pour la postérité…



D’un siècle à un autre, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a formé trois générations. Seule une maîtrise de la quintessence du temps et de l'espace favorise une telle alchimie. En réorganisant la Dahiratoul KIRAM et en théorisant le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, il a réalisé la transition mystique et générationnelle de l'héritage de Cheikh Al-Khalifa Aboubacar SY (RTA). Seul un visionnaire pouvait réaliser cette joint-venture. Si son homonyme avait offert la paternité spirituelle à tous les enfants naturels du monde, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a dressé les actes de la filiation. Il confirmera cette paternité spirituelle dans NAHNOU AWLADOU TIDJANE, poème d’inspiration mystique dédié aux Enfants gâtés du Ciel.

En grand-père (Mame) bienveillant, il a guidé ces "petits pieds" sur le chemin étroit de la mystique afin qu'ils s'expriment avec harmonie dans le secteur plus large de la Spiritualité. Entre ce Guide et ses petits-fils et petites filles spirituels, il y a bien sûr le Grand Patron, celui qui a traduit les enseignements et les orientations de Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM en programme et plans d'actions pour que l'itinéraire soit de nouveau balisé.



Après avoir accompagné son Guide à sa dernière demeure, Serigne Moustapha SY a rassuré les Enfants gâtés du Ciel sur la présence de ce Pôle caché de la mystique parmi eux ; seul un cœur pur avec un engagement et une détermination sans faille maintiendront ce contact. La Mission continue et les neufs siècles annoncés sont loin de l'épuisement.



Mystique et Homme de Dieu, Réformateur de la vie spirituelle et sociale, Intellectuel progressiste, Scientifique éclairé et Acteur social prospère entre autres, Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM a marqué de ses empreintes la vie de ses concitoyens et des citoyens du monde. Son œuvre continuera à inspirer et à façonner plusieurs générations des années et des siècles à venir.

Que le Seigneur soit satisfait de Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY AL-MAKTOUM.



@LePelerinDuDesert