Mame Birame Diouf : "J'ai signé en tant qu'attaquant (...), et c'est là que je veux revenir..."

"On m'a essayé pour la première fois à ce poste..."



"On m'a essayé pour la première fois à ce poste (arrière droit) contre Arsenal (victoire par 3-1, 15ème journée). Nous menions au score, mais avons eu quelques blessures et le manager m'a demandé d'aller jouer au poste d'arrière pour essayer d'assurer le match. Heureusement que nous l'avions fait, j'ai probablement séduit le coach et depuis il a fait une option de moi à ce poste. Ce qui est peut-être de la mal chance pour moi. C'est une position incroyablement difficile à jouer, parce que vous devez être constamment sur le terrain pendant 90 minutes. Vous devez bien gérer votre énergie, vous devez être discipliné tactiquement et vous devez essayer d'avoir un bon impact en défense comme en attaque sur le terrain."





"Je suis un joueur d'équipe..."



"Je suis un joueur d'équipe. J'ai toujours été comme ça et je le serai toujours. Je suis quelqu'un qui va continuer à travailler, continuer à courir, c'est comme ça que je suis et peut être que le manager (Hughes) a vu ça en moi. Cela ne signifie pas que j'apprécie. Est-ce que je suis bon dans le rôle? Je ne sais pas vraiment. Je dirais probablement pas, mais je préfère laisser les autres juger."



"Quand on m'a dit pour la première fois que je commencerai la saison dans cette position..."

"Quand on m'a dit pour la première fois que je commencerai la saison dans cette position, c'était étrange. J'étais évidemment heureux d'être impliqué, mais ce n'était certainement pas une position à laquelle je voulais jouer. J'ai signé en tant qu'attaquant, c'est la position dans laquelle le manager m'a vu jouer pour la première fois et m'a aimé, et c'est là que je veux revenir. J'apprécie le côté offensif bien plus que le côté défensif, et en tant qu'avant-centre, naturellement, je me sens mieux et plus à l'aise sur le terrain. Je veux toujours jouer à ma position préférée. J'ai parlé récemment au coach, juste avant de signer mon nouveau contrat ici."