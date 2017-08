Mamadou Thiam à Barnsley pour 3 ans (Officiel)

L’international sénégalais Mamadou Thiam a signé vendredi un contrat de trois ans en faveur de Barnsley, un club anglais de deuxième division



L’attaquant qui a pris à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2015 avec les juniors du Sénégal, avait été prêté la saison dernière par Dijon (ligue 1 française) à Clermont en Ligue 2 française, la saison dernière.

Thiam était à un an de la fin de son contrat à Dijon.



En D2 anglaise, il retrouvera deux autres internationaux sénégalais, Cheikh Ndoye (Birmingham FC) et Famara Diédhiou (Bristol).



Agé de 22 ans, le natif d’Aubervilliers (France), entame ainsi sa première expérience internationale hors de l’Hexagone.



Mamadou Thiam est le fils aîné de l’ancien attaquant international sénégalais, Pape Idrissa Thiam. Ce dernier, après avoir porté le maillot du Dial Diop de Dakar, a évolué plusieurs années en professionnel en France, au Portugal et en Chine.