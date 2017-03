Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle et de l’artisanat : « Pourquoi les populations ont chaleureusement accueilli le président de la République »

Pour le ministre de la formation professionnelle et de l’artisanat, il n’y a pas à chercher de midi à quatorze heures pour connaitre les raisons de l’accueil chaleureux que les populations du nord du Sénégal ont réservé au président de la République tout au long de sa tournée économique du 05 au 09 mars.

« Vous voyez, depuis qu’on est arrivé dans la région de Matam, depuis Oré Fondé jusqu’ici, elles se sont mobilisées parce que jusqu’ici, c’étaient des zones totalement isolées. Et enfin on a eu des ponts qui nous permettent de rallier le Diéry et le Dande Mayo », explique le responsable apériste de Sinthiou Banambé.

Et de poursuivre : « La deuxième zone n’avait pas d’électricité, cela est acquis ». Troisième élément de satisfaction, enchaine le ministre rencontré chez lui à Sinthiou Banambé, c’est plutôt cette piste qui était une demande. Elle relie le Diery et le Walo. Ce qui fait dire au ministre de la Formation professionnelle que le Fouta s’est levé comme un seul homme pour dire merci à Macky Sall.