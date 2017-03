Mamadou Talla annonce l’ouverture prochaine du SICA de Mékhé

Le Site d’exposition et de commercialisation artisanale (SICA) de Mékhé, un des trois prévus par le gouvernement pour rendre plus visible les produits artisanaux, sera bientôt inauguré, a révélé Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.



Ces espaces qui seront des lieux de rendez-vous avec le public vont permettre aux artisans de mieux valoriser leurs produits, a dit le ministre Talla au cours d’un entretien à Louga avec des journalistes en marge des cinquièmes journées de la formation professionnelle. sur le théme : ’’Promouvoir l’équité et l’égalité des genres pour une formation de qualité au service du développement’’.



De plus en plus ces SICA d’un coût de 300 millions seront installés à travers dans le pays afin de suppléer les villages artisanaux, selon le ministre, évaluant à plus de 150 millions la valeur des machines installés à Mékhé.



Animé d’une volonté de mettre les artisans dans des conditions de compétitivité au même titre que leurs homologues marocains par exemple, M. Talla notera que deux autres localités comme Thionck Essyl et Diamniadio ont été les lieux d’implantation des deux autres SICA.



Parmi les initiatives prises par son département pour booster le secteur, le ministre Talla identifie la mécanique automobile électronique signalant que ‘’des valises diagnostics ont été octroyées à des mécaniciens pour rendre performantes leurs activités’’.



A ce propos, 150 valises diagnostics seront mises à la disposition des mécaniciens qui souvent étaient obligés de les louer, a indiqué le ministre Talla annonçant la généralisation de cette stratégie à travers le pays.