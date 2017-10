Mamadou Sy Tounkara : "Je suis toujours dans Deefar Sénégal, l'APR ne m'intéresse pas (...) Les Journalistes doivent apprendre à donner la bonne informations aux populations"

Interrogé par Seydina Seck sur son probable départ vers l'APR, Mamadou Sy Tounkara explique qu'il est toujours dans Deefar Senegal et qu'il n'est pas intéressé par l'APR dont même ses responsables disent que ce n'est pas un parti. Il a indiqué que dans son métier de consultant, il travaille avec l'agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie (AME). Il y fait de la consultance ce qui est son métier et c'est ce qui le lie aux gens de l'APR dont l'un d'eux dirige cette structure.

Sinon Tounkara a dénoncé le traitement que la presse a fait de cette information et conseille aux journalistes d'informer juste et vrai les populations sans inventer des choses...