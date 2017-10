Mamadou Seck, président du mouvement Alliances pour sa localité : " Nous avons un projet dans l'agro-business pour aider les femmes de Nioro à vendre avant de produire "

En effet, les membres du mouvement ''Alliances pour sa localité '', ont procédé au lancement des séances de formation destinées aux femmes du département de Nioro. " Nous avons un projet dans le secteur de l'agro-business en vue d'appliquer le concept selon lequel il faut d'abord vendre avant de produire. Donc, nous sommes allés chercher des clients pour acheter des produits agricoles transformés. Notre ambition est de former 1.500 femmes dans les techniques de transformation des produits céréaliers qui sont destinés à l'exportation ( Cous-cous, Araw, Thiakry etc...) Nous avons formé le premier groupe de 25 personnes et le deuxième groupe est en train d’être formé", a informé Mamadou Seck, le président dudit mouvement.



En marge de la cérémonie de lancement des séances de formation au profit des femmes, le cadre du trésor a aussi mis l'accent sur les différentes actions de '' l'Alliance pour sa localité '' depuis sa création le 17 février 2017, à la suite d'un diagnostic sur le niveau de pauvreté dans le département de Nioro. "Nous avons constaté que le niveau de pauvreté est assez élevé dans le département de Nioro. Notre mouvement a été décliné sur 5 secteurs tels que l'éducation et la formation, la santé, l'agriculture et l'agro-business, le sports et la culture. Par rapport à la santé, nous avons équipé les trois postes de santé de Nioro du Rip et choisi 548 personnes pour leur faire bénéficier de la couverture maladie universelle, entre autres réalisations la mise en place de bourses pour les élèves et étudiants de Nioro, l'appui apporté aux agriculteurs pour ne citer que cela".



Actuellement, les membres de '' l'Alliance pour sa localité '' composée principalement de cadres natifs de Nioro du Rip exerçant dans les hautes sphères nationales et internationales, se sont engagés à accompagner le chef de l'État dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE). " Nous sommes membres de la mouvance présidentielle", a déclaré le président de ladite structure.