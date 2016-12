Mamadou Mamour Diallo recommande aux militants Apr de réserver un bel accueil au Premier ministre le 15 janvier 2017

" Le président Macky Sall qui nous a reçus ce mardi au palais de la république, a pris lui-même, séance tenante, la décision de reporter l'organisation du meeting de lancement de mon mouvement dénommé « Dolli Macky » qui était prévu le 1e janvier 2017, au 15 janvier prochain ", a indiqué ce mercredi à Louga, le Directeur des Domaines Mr Mamadou Mamour Diallo, à l'occasion d'une conférence de presse qui finalement s'est transformée en meeting populaire, tellement la mobilisation des militants était forte.

Mr Diallo, a ensuite expliqué les raisons avancées par le président qui , a-t-il dit, par souci d'honorer les militants de l'APR de Louga , a tenu à faire présider le meeting en son nom par le premier ministre, qui sera à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement et de hauts responsables nationaux du parti.

Ce, dont il s'est réjoui, faisant remarquer au passage que ce fait sera inédit dans l'histoire politique de Louga qu'un meeting de rentrée politique d'un nouveau militant d'un parti, soit présidé par un premier ministre.

C'est pourquoi en retour, le président du mouvement Dolli Macky, a demandé aux militants de l'APR, à ceux de son mouvement et à tous les sympathisants de la commune comme du département, de se préparer d'ores et déjà, à tout mettre en œuvre pour réserver un accueil chaleureux, populaire, et enthousiaste jamais égalé à Louga au premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dione.

Il a enfin remercié la population de Louga, notamment les militants de l'APR et de son mouvement, pour la confiance et le soutien qu'ils lui manifestent, dans son ambition de faire réélire le président Macky Sall en 2019, avec un taux de participation et de suffrages exprimés jamais atteints à Louga, ce qui pour lui, prouverait que son mouvement, comme son nom l'indique, lui a apporté un plus...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.