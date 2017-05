Mamadou Lamine Massaly sur l'éclatement de Taxawou Senegaal : " Le PDS a été trahi..."

Après le « Tassaro », place aux invectives. C’est du moins ce que l’on a constaté entre les membres de la coalition Mànkoo Taxawu Senegaal. Mamadou Lamine Massaly est monté, hier, au créneau pour fusiller le maire de Dakar, les leaders du parti Rewmi et du FSD/BJ.

« Le Parti démocratique sénégalais vient d’être trahi sauvagement par Khalifa Sall, Idrissa Seck et Cheikh Bamba Dièye. Khalifa Sall est entouré de types rejetés par le peuple. Ce sont des assassins qui ne peuvent pas nous faire imposer leur loi. Cette coalition de la surfacturation est dangereuse pour le Sénégal. Elle est aux antipodes des intérêts nationaux. Et, la Nation dans sa globalité doit se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à ces mécréants du Ramadan, c’est des spécialistes de combines de faux et usage de faux. Leurs noms sont cités dans beaucoup de scandales », a lâché le jeune responsable libéral qui faisait face à la presse.

L’ex PCA de la SIRN ajoute : « Le problème des Sénégalais ne les intéresse pas, leurs vécus quotidiens sont le cadet de leurs soucis. Le jeu est devenu clair. Le camp des traîtres a été identifié. Leur compagnonnage n’est rien d’autre que ‘’Benno Bokk Yakaar Bis’’. La constance de 2012 jusqu’à nos jours (Pds - Bokk Gis Gis et AJ/PADS) l’emportera sûrement sur la lâcheté de ces derniers. Car, nous incarnons l’espoir de toute la génération. »