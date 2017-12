Mamadou Lamine Diallo à Ismaïla Madior Fall : « On ne vous fait pas confiance »

Mamadou Lamine Diallo n’a pas été tendre avec le ministre de la justice. Le député accuse Ismaïla Madior Fall d’être « un tailleur constitutionnel » au service du président. Une démarche, dira Mamadou Lamine Diallo, qui ne les rassure guère. Et cette forme de dictature ne passera pas, car « on s’est battu pour la démocratie, on s’est battu pour la citoyenneté et ce ne sera sûrement pas vous qui allez changer cela », martèle le député à l’endroit du ministre de la justice.





Le défi ne s’arrête pas là, car Mamadou Lamine Diallo qui estime que la CREI est un chantage politique, est revenu sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall en dénonçant le règlement intérieur de l’Assemblée qui a été piétiné, dira t-il, sous les ordres du ministre de la justice. Et c’est parce que le maire de Dakar est jeté à la pâture judiciaire que la confiance ne peut pas être accordée à Ismaïla Madior Fall.





Le député d’affirmer qu’il ne votera pas le budget du ministère de la justice car c’est un budget qui ne fera qu’opprimer davantage les sénégalais...