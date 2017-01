Mamadou Koumé, Président de l'ANPS : « Nous avons recensé 54 journalistes sénégalais au Gabon »

Ce n’est pas moins de 54 journalistes qui sont présents en Franceville pour les besoins de la couverture de la coupe d’Afrique des nations de football, a indiqué Mamadou Koumé, le Président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS). Le décompte n’est pas terminé a-t-il même fait savoir. Pour parer à tout désagrément, le Président de l’ANPS d'indiquer qu'une mission de reconnaissance a été envoyée pour tâter le terrain. « C’est la 7ème fois que nous organisons la maison de la presse. Pour chaque CAN nous avions des problèmes liés à l’hébergement, au transport, à la connexion internet. Nous avions envoyé en éclaireur Françoise Seck pour s’occuper de tout cela. Heureusement que cette fois nous sommes tombés dans un lieu agréable. C’est la première fois que je vois un endroit qui accueille la quasi-totalité des journalistes », a laissé entendre Koumé. Cet engouement de la presse autour de l’équipe nationale, avec ce chiffre fou de plus de 50 hommes des média s’explique, selon le Président Koumé, par le fait que le football soit un créneau porteur. « C’est un paradoxe, dans notre presse il y a beaucoup de journaux, plein de journalistes. Mais l’équipe nationale de football intéresse beaucoup de gens. Ils savent que c’est un créneau à la limite porteur. Tout le monde au pays suit, et ce sont les journalistes qui sont les mieux indiqués pour rendre compte de cela. Il y a que l'intérêt pour le football est aussi économique ».