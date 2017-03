Mamadou KASSE, DG de la SN HLM choisi comme parrain de la semaine régionale de la jeunesse de Tambacounda

Le comité régional d’organisation de la semaine régionale de la jeunesse de Tambacounda a porté son choix sur le Directeur Général de la SN HLM Mamadou KASSE pour être le parrain de l’édition 2017.



De l’avis de Mouhamadou Tidiane DIALLO, Président du Conseil Régional de la Jeunesse de Tambacounda, chaque région désigne comme parrains des personnalités qui incarnent des valeurs d’engagement patriotique et distinguées par des actes déterminants de promotion du civisme et de citoyenneté.



Mr DIALLO estime que le parrain Mr KASSE est une référence pour toute la jeunesse tambacoundoise du fait de son parcours qui force le respect mais aussi, de son engagement indéfectible au service de la jeunesse ainsi qu’un attachement aux valeurs républicaines.



De son point de vue, leur parrain est le porte-drapeau de toute une jeunesse et aura à ses côtés la marraine de l’édition Mme Fadouma DIA, arbitre international de football.



Pour rappel, le Sénégal organise chaque année une semaine de la jeunesse à la veille de la célébration de la fête nationale et pour Tambacounda, la cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 29 mars 2017 au stade régional de Tambacounda en présence du Gouverneur de la Région.