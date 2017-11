Mamadou KASSE, APR Tamba " le Président Macky SALL a respecté tous les engagements pris devant les citoyens"

Dépasser les législatives et amorcer le combat pour les futures échéances présidentielles, tel semble être le credo de Mamadou KASSE, Directeur général de la Sn-Hlm, par ailleurs, Responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR) de Tambacounda qui a animé sa base ce vendredi 24 novembre 2017, et tout le week-end durant, avec en prime, des actions sociales en direction des populations. L'enrôlement de 1000 élèves à la Couverture maladie universelle, la participation active à la réhabilitation de la Case des Tout Petits du quartier Hafia, le financement, en première phase, de 15 groupements féminins ainsi que le lancement de la troisième phase de l’opération « Bindou » sur les listes électorales tel était le riche programme proposé.



Somme toute, les actes posés relèvent de la volonté du Responsable politique d'engager la bataille de la réélection du Président Macky Sall, dès le premier tour, selon ses propres termes.



Devant une mobilisation exceptionnelle des populations du Département, M. KASSE a tressé des lauriers au Chef de l'Etat Macky SALL pour sa vision et les actes révolutionnaires qu'il pose dans la cadre du Plan Sénégal Émergent.

"N'eut été la claire vision du Chef de l'Etat, nous serions dans l'impossibilité de poser un acte d'une telle portée. Enrôler ce nombre d'élèves a été rendu possible par la mise en place d'outils appropriés de prise en charge." a-t-il rappelé.

Poursuivant son propos, le Responsable dira, en substance, qu'il met au défi quiconque de lui dire quel engagement pris par le Président Macky SALL, dans le cadre du Yonnu Yokkuté et dans sa profession de foi, n a pas été respecté ou en voie de l'être.



Il rajoutera que la réélection du Président Macky SALL est chez lui un combat de tous les jours d’ici à 2019. « Tous mes actes et paroles convergent vers ce but parce que là est, à mon sens, l'intérêt du Sénégal », dira-t-il, mettant l’accent sur l'élargissement du réceptacle des souteneurs du Président Macky SALL qu'il qualifie de développeur en chef et d'ingénieur du développement .



Sur un autre registre, il a salué les concertations avec l’opposition initiées par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Il martèle que "Le Chef de l’Etat pouvait se contenter de sa majorité qui lui donne les coudées franches pour gouverner. S’il dialogue, c’est pour recueillir les contributions positives de toutes les forces vives de la Nation."



Il a également invité à l'unité et à la cohésion qui ont donné à la coalition Benno Bokk Yakaar des résultats satisfaisants. Le fait de maintenir cette coalition intacte pendant plus de cinq ans montre à souhait que le Président Macky Sall est un homme de dialogue et de consensus rappelle Kassé.



Pour finir, le Directeur général de la Sn-Hlm a déploré ce qu’il appelle un « esclavage moderne » : à savoir la vente de migrants africains en Libye. Il conseille aux candidats à l’émigration clandestine, dont une bonne frange prend départ de sa région, de donner une plus grande attention à l'ambitieux programme destiné à booster l'emploi avec la création de la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide.

La manifestation s est déroulée en présence du Maire de la commune de Tambacounda, de plusieurs chefs de services dont ceux de la CMU, des représentants du Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ainsi que de la délégation du Haut conseiller des Collectivités et ancien Ministre Souty TOURE.