Mamadou Djigo pour une “gestion normale” du foncier

Dans l'élaboration du Plan national d'aménagement et de développement du territoire dont le bilan diagnostic fait l'objet de rencontres depuis ce mardi dans les régions du Sénégal, l'Anat intègre les problématiques du foncier. Selon le directeur de l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire qui prenait part au CRD de partage du PNADT, beaucoup d'outils seront proposés pour une gestion normale, harmonisée, régularisée et efficace du foncier.

Par ailleurs, Mamadou Djigo est revenu sur le contexte de l'élaboration d'un nouveau plan d'aménagement et de développement du Sénégal. Il a à ce propos rappelé qu'un plan a été mis en place après les indépendances pour équilibrer les territoires, mais malheureusement, il y a eu un défaut de mise en oeuvre. “Le président a demandé à ce qu'un nouveau plan soit mis en place” ; clarifie t il non sans indiquer que l'élaboration du nouveau Plan intègre tous les secteurs d'activités.