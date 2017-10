Mamadou Djigo, directeur général de l'Anat: "Un document d'aménagement est le préalable à toute installation territoriale"

Depuis l'indépendance, aucun plan d'aménagement du territoire n'a été adopté. La révélation est de taille et émane du directeur général de l'Agence de l'aménagement du territoire. Pourtant Mamadou Djigo et son équipe sont en train d'élaborer un nouveau Plan d'aménagement et de développement du territoire sénégalais et ont même rendu le bilan diagnostic ce mardi. Ils envisagent de procéder à la formulation dès janvier 2018. Mais qu'est ce que leur dit que leur plan ne connaitra pas le même sort que ses prédécesseurs. Mamadou Djigo est convaincu que celui que le président de la République accordera toute l'attention nécessaire au travail qu'il est en train d'abattre car convaincu que l'aménagement du territoire est le préalable à toute installation territoriale.