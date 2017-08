Mamadou DIOUF sur la situation de l’APR à Niakhar : un tissu d’incohérences et de contrevérités selon la Mairie

Dans un article intitulé « L’APR à Niakhar : entre violences, frustrations et décadence programmée », paru sur les sites DAKARACTU et SENEWEB, le 07 août 2017, le sieur Mamadou DIOUF, responsable « autoproclamé » de l’APR à Sagne, s’est livré à une analyse plus que pessimiste de la situation du Parti dans la Commune de Niakhar.

Cette sortie aurait mérité, comme réponse, le mépris si ce n’étaient les incohérences et contrevérités dont elle est truffée, respectivement sur l’érosion de l’électorat de l’APR, la prétendue concentration des investissements communaux dans le village de Niakhar-centre et les pratiques électoralistes du Maire.

1°) Sur la prétendue décadence de l’APR :

Ignorant qu’une élection présidentielle et des élections législatives sont de nature différente, une évidence pour tous les analystes politiques, le sieur DIOUF s’est prêté à une comparaison hasardeuse des deux scrutins. Et, il n’en est pas à une incohérence près puisque, pour expliquer la baisse de l’électorat de Benno Bokk Yaakar (BBY) entre 2012 et 2017, il écrit, s’agissant des électeurs « d’autres, parce que ne connaissant les investis ni d’Adan ni d’Eve et se sentant frustrés parce que la Commune semble le parent pauvre dans la distribution des fonctions électives ou de nomination, ont préféré voter ailleurs. »

A contrario, il admet ainsi que le candidat Macky SALL avait bénéficié d’une très large adhésion des électeurs de Niakhar, en 2012. Beaucoup plus que n’en ont bénéficié les députés nouvellement élus. Mais, ce constat est valable pour toutes les élections présidentielle et législatives.

Monsieur est toujours dans sa logique de distribution de postes ! Une hantise pour lui !

En revanche, il semble oublier que le Parti accueille, au quotidien, nombre de nouveaux militants de tous bords. Au niveau du Conseil municipal, six (6) conseillers ont quitté leur parti pour rejoindre l’APR, confortant ainsi sa large majorité.

Au résultat, tous les bureaux de vote sont, désormais, remportés par BBY, depuis le référendum de mars 2016, y compris celui du village de Nianiane, ancien bastion du PDS.

2°) Sur la prétendue concentration des investissements au village de Niakhar-centre :

Pour étayer ses allégations, le sieur DIOUF appelle à la rescousse « certains conseillers » prétendant que 60% du budget de la Commune sont alloués au seul village de Niakhar.

Ces allégations sont aux antipodes des statistiques ci-après, vérifiables dans les archives de la Commune et sur le terrain :

- sur dix-sept salles de classe, cinq (5) sont construites à Niakhar-centre, soit 29,41% ;

- sur quatorze (14) blocs de deux (2) latrines, quatre (4) sont édifiés à Niakhar-centre, soit 28,57% ;

- sur six (6) puits équipés, un (1) seul est foré à Niakhar-centre, soit 16,66% ;

- sur dix-sept millions cinq cent mille (17.500.000) F CFA de financement alloués aux femmes, par l’entremise de l’épouse du Maire, Niakhar-centre est le seul village à n’en avoir pas bénéficié ;

- sur vingt et un (21) moulins et batteuses, seule une (1) batteuse est installée à Niakhar-centre, soit 4,76%.

Les vingt et un (21) moulins et batteuses (dont 16 au titre du PUDC et 05, fruit des relations du Maire) sont installés dans les villages de Bibane, Godaguène, Mboukhoutour, Ndoss-Mbadiock, Nioundoune, Niakhar, Podome, Sagnefolo, Yenguélé, Sanghaie, Sorokh, Mème, Nianiane et NdoffaneBouré.

Au total, sur un investissement chiffré à 215.270.397 F CFA, 64.407.922 F CFA, soit 29,91% ont été consacrés à Niakhar-centre, dont la construction d’un centre d’état civil pour toute la Commune, d’un coût de 12.107.922 F CFA.

Il convient de rappeler que Niakhar-centre est de loin le village le plus peuplé de la Commune.

En conséquence, l’on est très loin des 60% du budget avancés par le sieur DIOUF, sur la foi de déclarations de « certains conseillers ».

3°) Sur les pratiques « électoralistes » du Maire :

Dès sa prise de service en août 2014, le Maire, Macodou SENE, a effectué une tournée dans les trente-deux (32) villages de la Commune.

Cette tournée avait un double objet : remercier les populations de leur confiance et recueillir leurs doléances.

Il a, en outre, mis en œuvre son slogan « un week-end, un village » qui le conduit à visiter régulièrement les villages de la Commune.

Si le sieur DIOUF avait pris le soin de s’informer auprès des populations des villages de la Commune, il n’aurait jamais affirmé « On ne va sur le terrain que quand il y a campagne électorale avec comme seul argument des moulins à mil. »

Les braves femmes bénéficiaires de ces moulins apprécieront.

Non Monsieur DIOUF ! Pendant la campagne, on a certes parlé de moulins à mil, mais également de salles de classe, de postes de santé, de médicaments, de matériel médical, d’équipements sportifs, de subventions aux ASC, etc.

Mais, il ne pouvait en être autrement, puisque Monsieur avait préféré boycotter la campagne menée par les instances reconnues par la coalition Benno Bokk Yaakar au profit de comités électoraux parallèles.

Ce comportement fractionniste apparait nettement dans l’article du sieur qui constitue un appel à la division et à l’opposition, d’une part, entre Niakhar-centre et les autres villages de notre Commune et, d’autre part, entre Niakhar et les autres communes du Département de Fatick.

Mais, que le sieur DIOUF comprenne, enfin, que ce discours de la haine et de la division n’a aucune chance de prospérer auprès des populations de la Commune, conscientes de ce que leur salut réside dans l’unité et la concorde entre les habitants des trente-deux (32) villages qui la composent.

Amadou Fall DIOUF

Membre de l’Equipe du Maire