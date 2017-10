Mamadou Bamba Ndiaye, ancien ministre des affaires religieuses : " C'est inadmissible qu'un ambassadeur quel qu’il soit se permette de dire dans un Etat comme le Sénégal qu'il y a des attaques terroristes qui se préparent dans notre pays "

L'ancien ministre des affaires religieuses sous le régime de Maître Abdoulaye Wade est très remonté contre l'attitude des autorités étatiques suite à la déclaration de l'ambassadeur des Etats Unis au Sénégal sur une éventuelle frappe terroriste dans notre pays.



" C'est inadmissible qu'un ambassadeur quel qu’il soit se permette de dire dans un Etat comme le Sénégal qu'il y a des attaques terroristes qui se préparent. Et que l'Etat Sénégalais se taise devant cette violation de la loi. C'est finalement, l'ambassadeur de la France qui a répondu à cet ambassadeur américain pour relativiser ses déclarations pour ne pas dire pour le démentir. Et il appartenait à l'Etat Sénégalais de le faire".



Pour l'ancien ministre, une telle déclaration est en train d'avoir des conséquences néfastes sur l'économie de notre pays. " Cette déclaration a eu un coup très dur sur l'économie de notre pays parce que le Sénégal a des aspirations touristiques, nous essayons de relancer notre tourisme qui était presque moribond. Alors quand, un ambassadeur surtout celui des Etats-Unis déclare qu'il y a des attaques terroristes qui se préparent au Sénégal, c'est sûr que tous les opérateurs du monde déprogramment le Sénégal et pour 3 mois".



L'ancien ministre des affaires religieuses sous Wade a fait cette déclaration lors de la cérémonie dédiée au deuxième anniversaire de l'incarcération de l'Imam Alioune Badara Ndao.