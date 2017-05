Mamadou Baldé / Père de Keïta Baldé : « Cristiano Ronaldo est l'idole de mon fils »

C'est connu. Tous les joueurs aspirants professionnels ont un modèle, une référence, une idole quand ils commencent à taper dans le ballon. La nouvelle coqueluche de la Lazio de Rome ne fait pas exception à la règle. Son père, discret dans la presse, alors que son rejeton cristallise les attentions, a sorti des anecdotes croustillantes sur son fils. Les dirigeants du FC Barcelone vont tomber des nues en apprenant que le modèle de leur ancien pensionnaire de la Masia, n'est personne d'autre que CR7.



"Son modèle a toujours été Cristiano Ronaldo. Enfant, il avait un maillot du Real Madrid et je crois qu'il l'a encore gardé", révèle Mamadou Baldé dans Tuttosport. On comprend mieux le style de jeu de Keita Baldé qui a des similitudes frappantes avec le Portugais. La vitesse, la puissance, l'explosivité et les passements de jambes, une panoplie que les deux footballeurs partagent.



Inarrétable cette saison avec 16 buts, Keita Baldé Diao a connu son heure de gloire. Les meilleurs clubs du monde lui font la cour. Manchester United, Monaco, Milan Ac, Juventus se sont tous penchés sur le profil de l'international sénégalais. Mais l’intérêt de la Juve a emballé toute la famille Baldé. "En tant que père, je ne peux pas manquer d’être satisfait de l’intérêt de la Juventus", dit-il, après avoir admis que son fils est "flatté" par l’intérêt des Bianconeri.



Reste maintenant à la Lazio et à la Juventus d'accorder leurs violons pour le transfert de son enfant. Une chose est sûre, cette transaction se fera de la meilleure des manières. Car, dit Mamadou Baldé: "Keita est un joueur de la Lazio et nous serons reconnaissants toute notre vie au club, au président ( Claudio Lotito ). Il (Lolito ) est une bonne personne, je le respecte beaucoup. Alors toute équipe qui veut Keita, devra également lui parler. Ce qui m’intéresse, c'est seulement le bonheur de mon fils".



Et Mamdoau Baldé de dire comment la nouvelle perle du football sénégalais est devenue un joueur de la Lazio. "Le président (Lolito) et Igli Tare (directeur sportif de la lazio) ont parlé avec nous. Nous les avons rencontrés à Barcelone et ils ont dit : "Venez à New York et le garçon jouera bientôt dans la première équipe (de la Lazio)". Cela s'est bien passé pour nous et le rêve était devenu réalité...." La suite, on la connaît.



