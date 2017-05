Malick Thiandoum, ou l’esprit de grandeur

A la présentation, on retrouve Malick Thiandoum. Jordan et Reug Reug s’apprêtaient à s’affronter pour le drapeau Dakaractu. Et, le journaliste de la SenTV a vraiment su trouver sa place, quand le promoteur Prince a manifesté le souhait de le voir au micro. Entre les deux lutteurs, l’animateur de l’émission Grand Combat sur la SenTV a fait preuve de grandeur. C’est avec des témoignages objectifs qu’il a commencé sa présentation.



La lutte, c’est Malick Thiandoum. Et réciproquement. Le journaliste a intimement lié son destin à cette sport. Sa notoriété est intacte, il est reconnu comme étant un fin connaisseur du sport. Sur la SenTv difficile d’être plus original : toujours préoccupé de la promotion de l’esprit du sport afin de faire de la lutte sénégalaise un véritable spectacle. Avec talent et finesse, Malick Thiandoum pique de sa belle voix, là où ça fait mal. Au-delà du dogmatisme et des propos convenus, il trace souvent le chemin qui reste à parcourir vers un développement de la lutte.



Au micro, Malick sait partager ses idées et sa passion du ‘’Sport de Chez nous’’ avec talent et finesse que lui seul a su imposer à ses téléspectateurs. Il allie l'enthousiasme du journaliste et une nostalgie mélancolique des épopées de la lutte traditionnelle. Deux aspects qui résument celui qui a pris une place prépondérante au sein du monde de la lutte. Son accent ibérique bien prononcé résonne vite dès qu’il commente un combat. Il est tout simplement bon.