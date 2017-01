Mali: nouveau bilan de 77 victimes dans l'attentat suicide dans un camp militaire de Gao selon l'état-major français

Soixante-dix sept personnes ont été tuées dans l'attentat suicide commis mercredi contre un camp militaire de Gao, dans le Nord du Mali, a annoncé jeudi le porte-parole de l'état-major des armées françaises. Le dernier bilan, fourni par les médias maliens officiels, faisait état de plus de 60 morts et de plus d'une centaine de blessés.