Mali : la ville de Tombouctou encerclée

Selon une source sécuritaire locale citée par l'AFP, un autre groupe armé est positionné à une dizaine de kilomètres de Tombouctou où une vive tension est également signalée.

Un habitant signale qu'il s'agit des éléments du Congrès pour la Justice dans l'Azawad (CJA) qui conteste la légitimité des personnes nommées par le gouvernement de Bamako.

Le porte-parole de ce mouvement, Hamata Ag Elmihidi a lui, indiqué que des pourparlers sont en cours entre la Minusma, la mission de maintien de la paix de l'ONU, et les forces armées maliennes pour une sortie de crise.

Après Kidal et Gao, l'installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudenit, est une étape cruciale avant la mise en place des patrouilles mixtes pour pacifier le Nord du Mali.

Ces installations ont été toutefois retardées à la suite des mouvements de protestation des populations qui contestent la légitimité des personnes choisies.