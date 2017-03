« Comme le Président, Me Babacar Ndiaye l’a dit, l’objectif c’est la qualification. On va jouer en équipe, on va faire le truc ensemble. On est conscient qu’e le but c’est de défendre les couleurs de la nation. Et je pense que nous sommes prêts à aller à la guerre et défendre nos couleurs ». Maleye Ndoye