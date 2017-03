Maleye Ndoye : « Nous devons rester positifs pour nous qualifier »

« Il nous faut rester tous positifs et tirer dans le même sens. Joueurs, staff, public et même journalistes, on doit tous tirer dans le même sens », a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes à l’issue d’une séance d’entraînement des Lions.



Malèye Ndoye qui a rejoint la sélection nationale pour les besoins de la manche retour du tournoi de qualification de la zone 2, avec Xan d’Almeida, Alces Badji, et Moïse Diamé, a souligné l’importance de la communication dans l’approche que les Lions doivent avoir de cette compétition.



Ils ont rejoint la sélection nationale pour les besoins de la manche retour du tournoi de qualification. Le capitaine qui place son rôle dans le domaine de la communication,



Selon le capitaine des Lions, seuls « un travail collectif et un engagement à 100 % de la part de tous les joueurs » permettrait au Sénégal de « remonter la pente ».



Il rappelle que pour sa part, son rôle de capitaine consiste à « juste parler aux autres et les remobiliser » en se basant sur son expérience.



Le Sénégal, avec une seule victoire et 4 points à son actif, occupe la dernière place du tournoi de la zone 2 à l’issue de la première phase jouée à Bamako. Le Mali et la Guinée, avec cinq points à leur compteur, sont pour le moment bien placés pour une qualification au prochain Afro basket.



« Il nous faut rester en équipe et être solidaires. C’est une question de mentalité, si on joue tous ensemble et qu’on se donne 100 % en nous disant qu’on est là pour le Sénégal, on peut le faire si on est tous positifs », a indiqué le capitaine des Lions, parlant des chances de qualification du Sénégal.



Malèye Ndoye dit être « venu pour aider » le Sénégal à se qualifier, se refusant toutefois d’endosser le costume de sauveur de la nation, insistant sur les vertus du travail sur la base d’une « nouvelle mentalité ».



« On est à Dakar et on a un nouveau groupe. On va essayer de repartir avec une nouvelle mentalité. Si chaque joueur donne 100 % de ses capacités à l’équipe, on peut faire quelque chose. Mais on ne va pas faire de miracles », a souligné le joueur de Paris Levallois.



Source : APS