Malaw d'or : Malaw d'or : UNACOIS-JAPPO prime le Haut Conseil du Dialogue Social

Innocence Ntap Ndiaye, a été honorée avec le Malaw d’or du dialogue social. Une distinction méritée selon les organisateurs grâce à ses résultats positifs et probants à la tête du Haut conseil du dialogue (HCDS). Et en dépit du deuil qui la frappe (elle a perdu récemment sa grande sœur), elle a tenu à rehausser de sa présence cette cérémonie-phare de l’Unacois/Jappo. "Cette paix sociale et ce dialogue social sans lesquels il n’y a point de perspectives durables de création soutenue et de répartition équitable des richesses qui sont générées par un pays. Par ailleurs, examiné à travers le prisme de l’efficacité et par conséquent de l’excellence des politiques publiques de développement, le dialogue social en tant qu’instrument de bonne gouvernance, constitue un instrument judicieux pour susciter l’adhésion de celles et de ceux pour lesquels elles sont mises en œuvre. dira la présidente du HCDS

Cette année malgré, les difficultés que vivent les secteurs sociaux, le Sénégal n’a pas connu beaucoup de remous dans le front social. Le credo de Innocence, c’est le dialogue inclusif entre acteurs, autorités et régulateurs sociaux.



une dizaine de personnalités ont été prime relativement à leur domaine d’activités et fonctions. Il s’agit entre autres des DG de la Sénélec, de la Bnde, de la Sde, de DANGOTE, de la Bsic, de la Cspt, d’Ethiopian Airlines, du maire de Thiès Talla SYLLA, d’Innocence Ntap Ndiaye ou encore d’Amy Sarr Fall d’Intelligence Magazine. La cérémonie était présidée par Alioune SARR, Ministre du commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME.

La plus haute distinction dite « Lat Dior d’Or » a ete decerné au Directeur Général des ADS . Papa Maël DIOP s’est félicité du choix porté sur lui par « une organisation professionnelle et patronale de référence dans le dispositif du secteur privé du Sénégal, de l’UEMOA et de la CEDEAO ».