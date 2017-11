Malaw Sow, député Apr : " Je suis contre toute mission de réconciliation entre Me Abdoulaye Wade et le président Macky Sall "

L'honorable député, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), n'est pas en phase avec les déclarations faites par certaines autorités concernant une éventuelle réconciliation entre le président de la République, Macky Sall et son ancien mentor Me Abdoulaye Wade.



Le président du Conseil départemental de Nioro s'explique. " Abdoulaye Wade ne souhaite pas la réussite des projets du président Macky Sall et toute coalition avec lui va nous entraîner dans un précipice".



Selon Malaw Sow, l'urgence est de penser à recoller les morceaux entre Macky Sall, Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias etc.



A en croire le député de Bby, le chef de l'État n'est impliqué ni de prés ni de loin dans l'emprisonnement du maire de Dakar. C'est pourquoi, il plaide pour que la paix puisse revenir entre lui et l'ensemble de ses alliés du parti socialiste et autres partis, sauf entre lui et Me Abdoulaye Wade.