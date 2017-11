Malaise au marché Colobane : Le comité de gestion accusé de détournement

Une affaire de sous a éclaboussé le comité de gestion du marché Colobane. Des membres dudit comité ont traduit leur président Bara Amar devant la justice. Il l’accuse d’avoir détourné les pécules provenant de l’utilisation des toilettes qui sont payantes. Selon Mamadou Ndao, vice-président du comité de gestion, les toilettes génèrent 1 800 000 F CFa par an. Il affirme que le dernier relevé de compte bancaire du comité de gestion affiche 5 305 000 F CFA pour un peu plus de 4 ans de gestion. C’est pourquoi, dit-il, il a envoyé une plainte à M. Amar. Il déclare que le dossier est actuellement au niveau de la Section de recherches de la gendarmerie. Les accusations portent également sur une place d’affaires d’une valeur de 5 millions. Mamadou Ndao estime que Bara Amar a détourné cet argent à des fins propres. Aussi, il est reproché au président du comité de gestion d’avoir prolongé son mandat qui était de deux ans. Mamadou Ndao souligne aussi que le bureau ne fonctionne plus et que les trois vice-présidents n’assistent plus aux réunions du comité de gestion. Joint au téléphone, Bara Amar n’a pas préféré s’épancher sur la question. Il nous a renvoyé à son avocat, Me Ibrahima Diaw.