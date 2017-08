Malaise à Benno Bokk Yakaar : Le coordinateur des jeunes, Zator Mbaye est sans « poste » - Rencontre entre Macky et Niasse à Paris pour arrondir les angles

Plus connu sous le sobriquet de Zator Mbaye, Pape Diallo, le responsable des jeunes de l’Alliance des forces de progrès, véritable paratonnerre de Moustapha Niasse contre les attaques de l’opposition durant la 12e Législature, a perdu son poste de député. Celui-ci, qui était investi à la 37e position sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, ne fera pas partie des 30 parlementaires sur 165 (nationale) qui auront la chance de siéger à l’hémicycle.

Une pilule difficile à avaler pour certains jeunes progressistes, qui trouvent que certaines personnalités de l’Alliance pour la République rament à contre-courant des instructions du Président Macky Sall qui milite ( ?) pour que les alliés soient traités à hauteur de leur engagement. « Déjà au lendemain de la confection des listes par le Président Macky Sall, nous voulions sortir dans la presse pour dénoncer le complot qui se trame contre l’Alliance des forces de progrès depuis 2012. Il a fallu une rencontre entre Macky Sall et Moustapha Niasse à Paris pour arrondir les angles. Durant la campagne, vous avez tous constaté que la COJER a fait bande à part alors que toute la jeunesse de Benno Bokk Yakaar devait rester soudée. Pendant ce temps, à deux reprises, une audience a été programmée avec le chef de l’Etat et à chaque fois, des faucons tapis dans l’ombre font tout capoter à la dernière minute», informe une source.

« Il nous faut des postes de ministre supplémentaires. La jeunesse de l’Afp est mal représentée à la tête des directions et agences nationales. Le Président Macky Sall compte sur Benno Bokk Yakaar pour sa réélection en 2019. C’est pourquoi on doit nous responsabiliser davantage », souhaite notre informateur.