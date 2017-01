Maladroit devant les buts : Mame Birame Diouf, que de gâchis !

Mame Birame Diouf, préféré à l’attaquant de Fenerbahçe SK Moussa Sow, teste sa crédibilité à chaque sortie des Lions. C’est ainsi depuis le début de la CAN. Contre le Zimbabwe, le joueur de Stoke se savait donc attendu au tournant. Ça devait être le soir de la délivrance pour lui. Titulaire sur le front de l’attaque des Lions, il devait montrer au monde - enfin à sa sélection au moins - qu’il est bien l’un des tout meilleurs au poste de buteur. Que lorsqu’il est placé dans les meilleures conditions, il peut lui aussi martyriser ses adversaires et scorer. Sauf que ça a mal commencé. Malgré la victoire du Sénégal contre le Zimbabwe (2-0), l'attaquant de Stoke City a été maladroit devant les buts. Encore aligné aux côtés de Sadio Mané et Dio Baldé Keita aux avant-postes, il a tout raté, dont un face à face, à 5 mètres des buts alors que le Sénégal menait déjà 2-0. On a d’ailleurs souvent vu l’entraîneur sénégalais se prendre la tête à deux mains devant autant de maladresses de la part de son attaquant. Un bilan forcément insuffisant qui va relancer le débat sur la titularisation de Mame Birame Diouf. Son rang d’avant-centre numéro 1 des Lions en est d’autant plus contesté. Même si après sa sortie à la 60e minute, on a encore assisté à une pelletée d’occasions manquées. Les occasions ont été nombreuses dans cette rencontre pas forcément fermée. Globalement, l'équipe du Sénégal s'est signalée par de belles séquences offensives, mais a souvent péché par manque de réalisme.