Mal gouvernance politique : Le PUR appelle à la fin sans délai de telles méthodes malsaines

Le PUR s’est dit outré par les récentes révélations sur les 4 millions que la LD recevait de la Présidence et le traitement qui en a été fait après par d’autres politiques. Le parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) demande simplement la fin sans délai de telles méthodes malsaines.

« Les révélations de M. Mamadou NDOYE, ex secrétaire général de la LD (Ligue Démocratique) : « je recevais chaque mois 4 millions de franc CFA de M. le président de la République Macky SALL etc… », que M. Ousmane FAYE de Mankoo Wattu Sénégal a tenté de banaliser en faisant des déclarations plus fracassantes : « Wade a donné pendant son magistère 4 milliards aux 71 partis de la CAP 21 et plus de 3 milliards à AJ de Landing Savané », scellent de façon définitive le sort de cette bande d’oligarques dont le jeu favori est la dilapidation des deniers publics. « L’hégémonie de l’idéologie alimentaire », comme dit M. NDOYE lui-même a entraîné chez la classe politique traditionnelle une « crise de l’engagement politique » sans précédent. Cette maladie a répandu ses métastases dans pratiquement tous les partis qui ont une fois dirigé ou participé à la gestion des affaires publiques », indique t’il dans une note dont nous avons reçu copie.

Le PUR, qui on le rappelle, avait fait un bon score lors des dernières législatives, condamne avec la plus grande fermeté de tels actes qu’il qualifie de corruption pour entretenir une clientèle politique et appelle à la fin sans délai de telles méthodes malsaines de gouvernance, et demande aux citoyens de sanctionner politiquement les auteurs de tels actes, ainsi que tous les partis politiques impliqués dans cette entreprise qui jurent d’avec « la gouvernance sobre et vertueuse » chantée partout et qui, en réalité n’est qu’une duperie de plus par rapport au discours de rupture des autorités politiques.