Makhtar Sèye : Nous apprécions la courtoisie du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour Faye, mais nous sommes dans le désarroi total.

Bien que reçus par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, les 70 entrepreneurs qui ont réalisé les 600 édicules publics portant projet MCDAR en 2016, ne décolèrent pas. Menacés par les banques, ces entrepreneurs ne dorment plus à poings fermés. La plupart d'entre eux avaient hypothéqué leur maison.

Makhtar Sèye qui porte leur parole dit cependant apprécier la courtoisie du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement qui les a reçus.Toutefois il déclare qu'ils sont dans un désarroi total .