Makhtar Diop, l’ignorant quand on lui indique la lune il regarde toujours le doigt

Décidément le ridicule ne tue point sous nos cieux. Des exaltés qui vivent sur le dos du contribuable Sénégalais ont cru bon de jeter l’anathème sur le président Karim Wade en déformant malencontreusement les propos du président Doudou Wade. Cheikh Ahmadou Bamba est le pionnier de la résistance. Il est un symbole pour tout combattant par conséquent tout talibé mouride peut suivre, s’il le veut, ses pas. Le président Karim Wade, tout comme son guide spirituel, ont subi des années durant les affres d’un système despotique. Le tout avec des accusations mensongères juste pour ternir leur image ou pour les humilier.

Mais comme Dieu est le plus puissant des juges, ils finiront toujours par triompher quoiqu’il advienne et ce malgré les plans machiavéliques de leurs oppresseurs. C’est dans ce cadre qu’il faut placer la sortie de l’honorable député Doudou Wade. Nul besoin de revenir sur les péripéties de la déportation du président Karim Wade. Au moins, vous reconnaissez maintenant que son exil est conditionné démentant du coup vos supérieurs, dont le ministre Mame Mbaye Niang, qui attestaient dans un passé récent sur les plateaux de France 24 que notre candidat à la prochaine présidentielle est libre comme le vent.

Bon, cela au moins permettra aux Sénégalais de comprendre la mauvaise foi de ceux qui nous dirigent. Monsieur Makhtar Diop, pour votre gouverne, le président Karim Wade n’a jamais été condamné pour détournement de dénier public. Il a été injustement condamné pour un présumé délit d’enrichissement illicite. Présumé car jusqu’à présent aucune élément scientifique et factuel ne prouve qu’il ne l’ait fait. La seule chose dont vous pouvez vous enorgueillir, c’est de lui avoir attribué les biens de son ami Bibo Bourgi comme si être un ami de Karim Wade au Sénégal est devenu un délit.

S’il y a au Sénégal quelqu’un qui doit demander pardon à Serigne Touba et à tous ses descendants, c’est bien le président Macky Sall qui les a traité de citoyens ordinaires. Sont ordinaires, ceux qui par le passé étaient obligés de voir leurs géniteurs, gardien d’école et vendeuse à la sauvette, mendier pour pouvoir manger. Monsieur Makhtar Diop, on vous comprend parfaitement. Vous êtes dans l’obligation d’être au front pour justifier les sinécures que vous recevez mensuellement.

Rien qu’à voir votre visage boursouflé, on sent nettement que vous vivez de riba. Au moment où un enfant de 12 ans vient de perdre la vie à cause de 200 milles FCFA vous, et tous 70 membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, sucez le sang du peuple Sénégalais dont la dernière victime est la petite Aissatou Diallo dite Aicha. Par respect à la mémoire de la petite Aissatou Diallo, vous devez vous terrer. Les 70 membres du HCCT nous coûtent annuellement plus de 7,3 milliards de FCFA et vous, Makhtar Diop, nous coûtez mensuellement 1 300 000 FCFA. Quel est votre travail au juste ? Pondre des articles insipides les uns plus farfelus que les autres ?

Arrêtez vos comédies de mauvais goût et remettez l’argent que vous détournez tous les mois aux véritables bénéficiaires car les gens meurent dans les hôpitaux faute de soins adéquats. Le HCCT fait partie des institutions budgétivores et inutiles mis en place par le chef de l’Etat pour caser une clientèle politique dont la seule mission est de baver sur d’honnêtes citoyens.

Le président Karim Wade, en bon talibé de Cheikh Ahmadou Bamba, sera aux destinées de ce pays en 2019 qu’il plaise à votre mentor ou non. Les jactances sataniques de certains enragés ne pourront jamais mettre en mal le président Karim Wade et la famille de Serigne Touba car Karim Wade, au moins, n’a pas attendu l’an 2000 pour être un disciple de Serigne Mbacké Sokhna Lô et un talibé mouride. Comme quoi l’imbécile quand on lui indique la lune, il fixe toujours hagard le doigt. Ressaisissez-vous petit.





Amina Sakho

Présidente du Mouvement Karim Président