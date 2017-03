Maitrise de l’énergie : « vers une économie d’1 milliard 500 FCFA par an dans le domaine de la facture publique d’électricité» (DG AEME)

Au terme d’un processus d’élaboration de notre stratégie nationale d’économie de l’énergie et de la maitrise de l’énergie, l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie a invité les experts autour d’un document pour une validation et l'adoption du rapport final sur la stratégie de maitrise de l’énergie.

En marge de la rencontre,le Directeur de la structure Birame Faye a indiqué que dans le cadre de la facture publique d’électricité, l’AEME dans le cadre du programme d'analyse, de suivi et de réduction des dépenses d'électricité du secteur (Sardel), prévoyait une économie d’1millirad 500 FCF par an dans le domaine de la facture publique d’électricité.

« Le programme a déjà audité 7000 polices d’abonnement de l’administration et cela nous a permis d’identifier et déceler toutes les anomalies administratives et techniques. Toutes les anomalies administratives ont été corrigées et là nous sommes en train d’apporter des solutions aux anomalies techniques avec l’acquisition et la pose de condensateurs. L'évaluation de ce programme ne serait-ce que pour le dernier trimestre, nous avons réussi à faire économiser à l’Etat du Sénégal un demi-milliard. Et à ce rythme c’est 1 milliard 500 d’économies par an dans le domaine de la facture publique d’électricité , et cela n’a rien à voir avec le travail que nous sommes en train de faire dans les ménages avec le remplacement des lampes incandescentes par des lampes à économie d’énergie » a-t-il laissé entendre.

Ce même travail dans l’administration, et en train d’être fait dans les industries, « et nous comptons passer à l’exécution des recommandations issues de ces audits » a dit M. Faye.

Un programme de 450 millions a permis de revoir tous les éclairages des bâtiments symboliques du Sénégal a laissé aussi entendre le DG de l’AEME et la Présidence, est aussi visée.

Mor Ndiaye Mbaye, Directeur de cabinet du ministre de l’énergie et du développement des énergies renouvelables sur cette étude sur la stratégie de maitrise de l’énergie a indiqué que l’AEME était à la dernière étape.

Un document sur lequel ont travaillé tous les acteurs est « élaboré pour servir de cadre de référence articulé en vue de proposer des mesures concrètes, techniquement faisables, économiquement viables et financièrement soutenables, pour le renforcement de la maitrise de l’énergie dans le cadre énergétique national »

« Beaucoup d’initiatives ont été prises de façon spontanée, mais l’AEME est sur le point de réussir à doter le secteur d e la maitrise de l’énergie, une stratégie nationale horizon 2030, arrimé sur le PSE, dont l’objectif est de faire économiser à l’Etat plus de 6600 milliards avec un investissement de moins de 1000 milliards » a conclu Birame Faye sur ce sujet.