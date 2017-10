Maître d'œuvre du parc industriel de Diamniadio : Djim Momath Ba fait la fierté des populations de Nioro du Rip

Venu représenter le parrain de la finale de la zone 3 D de l’ODCAV de Nioro, le maire de Keur Mandongo, Mamadou Diop, a soutenu : "On ne peut que se réjouir de la place centrale occupée par un fils du département dans les grandes stratégies industrielles du président de la République et du gouvernement. Quelque part, c’est une sorte de reconnaissance à l’échelle nationale de l’expertise des cadres du département de Nioro, qui plus est un responsable de l’APR. Djim Momath constitue une fierté pour tous les habitants du Rip. "



« A Nioro nous n’avons pas la chance d’avoir un ressortissant siégeant à la table du conseil des ministres, par contre avec le directeur de l’APROSI qui a une expertise avérée et une vision partagée des ambitions du président Macky Sall en matière de développement industriel, c’est une chance et une opportunité pour le département notamment pour la reconstruction du tronçon Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib et le règlement des dégâts causés périodiquement par les ravins qui ceinturent la commune de Nioro», a indiqué Mme Fatou Ba, responsable de l'Apr et ancienne conseillère municipale.





Toutefois, les jeunes de la Cojer qui ont pris part à la finale parrainée par le directeur général de l'APROSI, ont demandé le bitumage des routes et la réalisation de pistes de production dans leur zone. D'autres postes de responsabilité sont aussi sollicités auprès du président de la République, Macky Sall.