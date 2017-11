Maissa Mahécor Diouf : L'opposition ne doit nullement être allergique au dialogue

En perspective de la date du 21 novembre choisie pour le grand rendez vous devant réunir les acteurs politiques du pays pour une concertation nationale aux fins de créer une stabilité dans l'espace politique nationale, des voix s'élèvent çà et là pour appeler les uns et les autres à se réunir autour de l'essentiel. La dernière en date est la sortie du responsable de l'APR à Fatick, Maissa Mahécor Diouf. Évoquant cette question du dialogue, il a clairement affirmé que l'opposition ne doit nullement être allergique au dialogue qui du reste demeure selon lui le principe de régulation entre le pouvoir et l'opposition, gage de stabilité et de cohésion sociale." Malheureusement notre opposition pour la plupart a une peur bleue et manifeste un manque de confiance vis-à-vis du pouvoir ." tempête t-il. Avant de poursuivre : " les problèmes majeurs comme les finances publiques, le processus électoral devraient faire l'objet de concertation, encore que dialoguer ne veut pas dire se retrouver. Il poursuit en affirmant qu'ils sont bien dans leur coalition qu'est le Benno Bokk Yaakar, première force politique du Sénégal depuis 2012. Revenant sur les sorties de Wade, il déclare que le pape du sopi devient de plus en plus petit et aigri et se verse résolument dans les contre-vérités,le dénigrement et le ridicule alors que le président Macky Sall se positionne sur des programmes et projets efficients et structurants avec une dimension sociale jamais égalée. Un autre sujet évoqué par le responsable politique Apr à Fatick est relatif à l'affaire Khalifa Sall. Mahécor Diouf précise que visiblement, on se sent une volonté de ne pas aller vers un procès. "Tout est orchestré et mis en branle par le maire de Dakar et ses avocats pour éviter le procès malgré les aveux de Mbaye Touré qui déclare que ces derniers confondent immunité parlementaire et impunité". Il les invite à assumer ce qu'il qualifie de faute de gestion avant d'affirmer que leur combat n'est pas celui des sénégalais dans leur diversité et la majorité