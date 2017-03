Maïmouna KANE : Femme d’Etat et d’Action, un film documentaire de Cheikh Adramé Diop

Ce film réalisé sur Mme Maïmouna KANE, ancienne secrétaire d’Etat à la condition féminine et ancienne ministre du Développement Social sous les régimes des présidents Léopold Sedar Senghor et Abdou DIOUF, sera projeté en avant-première le samedi 01 avril 2017. Ce film documentaire réalisé par le journaliste Cheikh Adramé DIOP revient sur la vie et l’œuvre de Mme Maïmouna KANE, ses rapports avec les présidents Diouf et Senghor, la situation politique du Sénégal des années 1970 et 1980, les conditions des femmes et leurs droits et comment elle a amélioré la vie des femmes dans les villes et dans le monde rural.