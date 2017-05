Mahammed Dionne : " Bientôt une loi d'orientation pour lutter contre la malédiction du pétrole "

Venu présider le colloque sur les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique, le premier ministre a laisser entendre que le Sénégal va bientôt voter une loi d'orientation pour garantir une valorisation des ressources et préserver les intérêts des populations futures. Toutes les conventions et tous les contrats qui seront signés pour l'exploitation des hydrocarbures seront divulgués, selon Mahammed Dionne.