Magal des 2 rakaas de Saint-Louis : Le Kurel invite le ministre du Tourisme à s’impliquer dans l’organisation de ce grand rendez-vous de l’Islam

Au cours d’un Comité Régional de Développement (Crd) présidé par le Gouverneur Alioune Aïdara Niang, les responsables du comité d’organisation dirigé par Serigne Ameth Fall, Président du Kureel des 2 Rakkas de Saint-Louis ont annoncé que toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement du Magal.

Le gouverneur Alioune Aïdara Niang a rassuré que « toutes les mesures d’hygiène et autres commodités durant le séjour des talibés sur les lieux seront prises avec les services compétents

A en croire le chef de l’exécutif régional, pour cette 42e édition du Magal des 2 rakaas, la sécurité des pèlerins sera renforcée avant, pendant et après l’événement car « des milliers de personnes seront attendues dans la ville tricentenaire et les sites d’hébergement sont éparpillés partout dans la ville ».

Cette réunion du comité régional de développement a permis au président du kureel, de signaler que ce Magal contrairement aux autres éditions, n’aura pas de parrain mais en lieu et place l’œuvre de serigne Touba Khadimoul Rassoul sera magnifiée.

Avant de dire qu’un hommage national lui sera rendu à la place Faidherbe de Saint-Louis. Serigne Ameth Fall a aussi saisi cette occasion pour lancer un appel au ministre du Tourisme pour qu’elle s’investisse davantage dans l’hébergement des dignitaires mourides et autres invités de marque du Magal.



Dans ce même ordre d'idées, le Pdt du Kureel, a terminé son propos en martelant que le Magal des 2 rakaas joue un important rôle dans le développement du secteur touristique de la ville tricentenaire. Selon lui, des millions de personnes d’ici et d’ailleurs ont découvert la ville et les différents sites historiques où a séjourné le cheikh du fait de l’événement du 05 Septembre.