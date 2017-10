Magal de Touba : Serigne Bass satisfait de l’état d'avancement des préparatifs

Le porte parle du Khalife des mourides se dit très satisfait des actions menées dans la ville sainte pour contribuer au bon déroulement et à la réussite du grand magal . Serigne Bass Abdou Khadre qui recevait le ministre de la gouvernance locale, estime que la propreté avant, pendant et après le magal est une condition sine qua non pour rendre la ville sainte de Touba attrayante...