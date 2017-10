Magal de Touba : Diouf Sarr déploie les moyens a Darou Mousty

Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr envoie ses équipes sur le terrain à Touba et Darou Mousty Objectifs: - mobiliser les moyens logistiques et humains pour une participation effective du ministère de la Santé et de l’Action sociale à ce grand rendez-vous religieux. - rendre une visite de courtoisie aux familles religieuses impliquées dans l’organisation du Magal Première étape, Darou Mousty deuxième capitale du mouridisme où la développeuse de radio du centre de Santé était en panne mais remise en marche dès l’arrivée des équipes du ministère venues renforcer les agents sur place. Deuxième étape, Touba où une visite a été effectuée sur le chantier du nouvel hôpital de la ville sainte en cours de démarrage. Un hôpital dont la pose de la première pierre a été faite lors du dernier Magal par Son Excellence Monsieur le Président de la République Dernière étape Diourbel, avec l’installation des générateurs pour la prise en charge de la Dialyse Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr est attendu à Touba la semaine prochaine pour visiter le dispositif mis en place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale